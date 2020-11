Inter, Sensi si allena ancora a parte: lavoro personalizzato, il punto sulle sue condizioni

Stefano Sensi si allena ancora a parte: il centrocampista dell’Inter, fuori da tempo per numerosi problemi fisici, sta proseguendo nel suo programma personalizzato, in attesa di poter finalmente tornare a disposizione di Antonio Conte. Così scrive Tuttosport: “Sensi ha svolto una seduta personalizzata. Il centrocampista sta effettuando un lavoro specifico per “riatletizzarsi” e ritrovare la forma. E’ possibile che svolga anche oggi un allenamento a parte per poi unirsi al gruppo domani“.