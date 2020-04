Sensi-Barella, la pausa può cambiare le cose. La loro cartolina più bella spedita a Messi

Sensi e Barella in estate verranno riscattati. L’Inter spenderà 45 milioni complessivi: 25 per l’obbligo di Barella, 20 per il diritto di riscatto su Sensi. I due non hanno giocato molto insieme per una serie di coincidenze, compresi gli infortuni dell’ex Sassuolo. Di loro due ha parlato La Gazzetta dello Sport e ha sottolineato: “Mentre Sensi ha aiutato Brozo e l’Inter ad avere più alternative in fase di palleggio, Barella ha portato più corsa e dinamismo, abbassando il numero di rincorse del play croato. E il meccanismo ha vissuto il suo punto più alto in casa del Barcellona”.

Per ribadire questo concetto la rosea ha usato una metafora: “La cartolina più bella è arrivata nel tempio del Camp Nou, sotto gli occhi di sua maestà Messi. È lì che due ragazzini alla prima trasferta della carriera in Champions hanno alzato l’asticella delle loro potenzialità, dimostrando all’Inter e al resto d’Europa di essere pronti al grande salto“. La pausa forzata potrebbe dare spazio a questa coppia.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)