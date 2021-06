Inter, dopo l’arrivo di Calhanoglu ipotesi prestito per Sensi

Il centrocampista potrebbe essere girato in prestito per trovare continuità e recuperare al meglio la condizione

Il futuro di Stefano Sensi è ancora tutto da decidere. Il centrocampista dell'Inter ha vissuto una stagione piena di infortuni, l'ultimo dei quali non gli ha permesso di prendere parte alla spedizione europea dell'Italia di Mancini . Per questo motivo le sue condizioni verranno valutate alla ripresa degli allenamento.

Secondo quanto riporta Sportmediaset, dopo l'arrivo di Calhanoglu l'Inter potrebbe anche decidere di girare in prestito il giocatore in modo da fargli trovare quella continuità necessaria per recuperare a pieno la condizione dopo i tanti stop.