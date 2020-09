Sensi: “Contento per il gol, ma c’è rammarico per il pareggio. Potevo fare meglio…”

Al termine di Italia-Bosnia, Stefano Sensi ha commentato la gara ai microfoni della Rai. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: “Sono contento per il gol, però c’è un po’ di rammarico per il pareggio perché penso che abbiamo fatto una buona prestazione. Potevamo fare meglio, essere più cattivi, anche io negli ultimi 20 metri potevo fare qualcosa in più ma non era facile dopo 10 mesi ritrovare gli automatismi. Lentezza nel verticalizzare? L’ho pensato anch’io a fine partita, ma non era facile perché loro erano molto chiusi“.

(Rai)