Inter, Sensi vuole convincere Inzaghi. Potrebbe aprire nuovi scenari…

Il centrocampista, out con la Nazionale per un infortunio, è pronto e con la Sampdoria può partire dal 1'

Con un messaggio sui social, ha rassicurato i tifosi dopo la notizia dell'ennesimo infortunio: "Non è nulla, ci vediamo domenica allo stadio!". Stefano Sensi si candida a una maglia da titolare nella gara contro la Sampdoria. Il centrocampista nerazzurro avrà una chance importante, l'idea di Inzaghi è quella di preservare Correa e Lautaro. Sarà allora Sensi a giocare alle spalle di Dzeko. Dopo una stagione deludente, il giocatore ha voglia di riscatto. "Intanto è pronto a riprendersi l’Inter, magari come riuscì a fare nel primo mese e mezzo della sua avventura in nerazzurro, quando fu l’uomo in più della prima Inter di Conte", sottolinea la Gazzetta dello Sport.