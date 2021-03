Inter, riecco Sensi: sarà convocato. Contro il Parma in campo l’undici tipo

L'ex centrocampista del Sassuolo si è allenato in gruppo e potrebbe tornare completamente a disposizione di Conte

L'Inter capolista si avvicina alla sfida di domani sera contro il Parma. Per l'occasione Antonio Conte ritrova Achraf Hakimi, assente per squalifica contro il Genoa, ma il marocchino potrebbe non essere l'unica novità rispetto alla gara di domenica: secondo Tuttosport, nella lista dei convocati nerazzurri potrebbe rivedersi Stefano Sensi. Pochi dubbi, invece, per quanto riguarda la formazione, con il tecnico interista intenzionato a confermare in blocco l'undici visto nelle ultime uscite stagionali: "Conte ritroverà "La Freccia", ovvero Achraf Hakimi, peraltro sostituito alla grande da Matteo Darmian con il Genoa (l'ex United ha pure segnato). Il marocchino, lavata la fedina, sarà l'unica variazione sul tema rispetto alla formazione che ha sculacciato domenica i rossoblù: non ci fosse stata la sua squalifica, l'Inter avrebbe già giocato tre gare con la stessa formazione con l’idea di fare poker domani sera.