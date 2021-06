La Curva Nord al fianco di Sensi, Stefano risponde: “Gratitudine e riconoscenza”

La Curva Nord ha condiviso un pensiero, su Facebook, nei confronti di Stefano Sensi: il centrocampista dell'Inter ha risposto

La Curva Nord ha condiviso un pensiero, su Facebook, nei confronti di Stefano Sensi. Un messaggio di vicinanza in un momento molto complicato per il centrocampista dell'Inter, ufficialmente fuori dai convocati di Mancini per l'Europeo. Sensi ha condiviso su Instagram Stories il post della Curva Nord con il seguente commento: "Gratitudine e riconoscenza. Forza Inter sempre".