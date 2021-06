Cds – Inter, a centrocampo può partire uno di questi 3. Perisic, niente rinnovo. Sensi…

Niente rinnovo per il croato, secondo il quotidiano l'idea del club è anzi quella di venderlo

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport , tra i centrocampisti nella rosa dell'Inter è probabile che, in caso di offerte, parta uno tra Eriksen, Gagliardini e Vecino. Il club nerazzurro ha bisogno di fare cassa e saranno ascoltate le offerte che arriveranno in Viale Della Liberazione.

Secondo il quotidiano, A Perisic non sarà rinnovato il contratto e "anzi l'idea è quello di venderlo. Stesso discorso per Vidal, che ne percepisce 6,5, e per Sanchez (7). Anche se quest'ultimo dei tre è il più funzionale al progetto di Inzaghi. Una squadra andrà trovata a Pinamonti che magari potrebbe essere usato come contropartita tecnica. E poi c'è Sensi sul quale Inzaghi sta facendo delle valutazioni".