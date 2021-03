SI – Inter farà un colpo a centrocampo. Attacco? “L’estate scorsa c’era una grande traccia”

Le chiacchiere sulle difficoltà economiche dell'Inter e sulle presunte scadenze non rispettate dai nerazzurri si sono ufficialmente chiuse

Le chiacchiere sulle difficoltà economiche dell'Inter e sulle presunte scadenze non rispettate dai nerazzurri si sono ufficialmente chiuse. La società ha onorato tutti gli impegni entro la data limite (oggi, 31 marzo) ed è pronta a guardare al futuro con fiducia. Mentre in campo Antonio Conte e i suoi sono pronti a marciare verso la conquista dello scudetto, infatti, il club si appresta a programmare la prossima stagione. Anche sul mercato.

In questo senso, l'esperto di Sportitalia, Alfredo Pedullà, non ha alcun dubbio: la campagna acquisti estiva dell'Inter sarà ambiziosa. Con un grande colpo a centrocampo. Senza considerare che un certo Sergio Aguero, che a fine stagione dirà addio al Manchester City, l'estate scorsa era stato proposto al club di Viale della Liberazione. E chissà che la pista, clamorosa, non possa tornare in auge. Queste le parole di Pedullà: