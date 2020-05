Inter, Sensi vuole tornare decisivo: riscatto sicuro, nuove opzioni a centrocampo per Conte

Stefano Sensi può essere l’arma in più per il centrocampo dell’Inter: l’ex Sassuolo, dopo un inizio di stagione da assoluto protagonista è stato bersagliato dagli infortuni, che ne hanno fortemente condizionato il rendimento. Secondo il Corriere dello Sport, un ulteriore aiuto può arrivare dall’introduzione dei 5 cambi a partita: “I cinque cambi faranno gioco a Conte, poco ma sicuro. Togliendogli pure l’imbarazzo di dover trovare una collocazione decisa e precisa a Eriksen. La miscela giusta del centrocampo può far quadrare definitivamente i conti. C’è un quartetto tutto qualità e sostanza sul quale l’Inter investe. Oltre al danese anche Sensi, Barella e Brozovic“.

OCCASIONE – “Per il ragazzo prossimo al riscatto dal Sassuolo, si presenta poi la grande chance di rilancio. […] Sensi aspetta solo di poter tornare ai livelli di inizio stagione, quando era imprescindibile. […] Il calendario della ripartenza sarà compresso, bisognerà uscire dai blocchi senza alcuna titubanza. Poter dare fondo a tutte le risorse, allargare le rotazioni e modulare un’Inter che in mezzo al campo si fa rispettare, sarà la missione nel mese e mezzo di campionato che ancora manca“.