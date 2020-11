Pure Sensi partecipa alla festa della Nazionale: “Orgoglioso di far parte del gruppo”

Nella penultima pausa per le Nazionali era stato convocato anche lui. Stefano Sensi invece non è stato convocato da mister Mancini per le ultime gare della Nations League. Ma l’Italia ha conquistato le fasi finali della competizione e pure il centrocampista interista ha partecipato alla festa con una foto e un post sui social: “Bravissimi Azzurri per la qualificazione alla fase finale della Nations League! Un traguardo meritato che mi rende ancora più orgoglioso di questo grande gruppo. Sempre forza Italia”.