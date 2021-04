Sensi, il futuro è ancora Inter: “Conte lo coccola per renderlo arma devastante in Europa”

La serie di infortuni avevano spinto qualcuno a mettere in discussione il suo futuro all'Inter. Ma Antonio Conte non ha dubbi

La serie di infortuni avevano spinto qualcuno (anzi, più di qualcuno) a mettere in discussione il suo futuro all'Inter. Ma Antonio Conte non ha dubbi sulle qualità del suo centrocampista, ed è pronto a coccolarselo per renderlo un'arma devastante nella corsa scudetto, ma anche per la lotta in Europa nella prossima stagione. Il futuro, per Sensi, è ancora Inter: