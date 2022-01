Sensi, domani incontro con l’agente: Inter in attesa, pressing della Sampdoria

Il centrocampista nerazzurro sta trovando poco spazio, e l'ipotesi che possa cambiare aria non è da scartare

Il futuro di Stefano Sensi potrebbe subire degli scossoni nei prossimi giorni: il centrocampista dell'Inter sta trovando poco spazio in questa stagione, e non è un mistero che vorrebbe giocare di più. Secondo La Gazzetta dello Sport, domani è previsto un faccia a faccia tra il giocatore e il suo agente Beppe Riso per fare il punto della situazione: la Sampdoria si è fatta avanti con prepotenza e, dopo un primo no, sta facendo traballare il nerazzurro.