UFFICIALE – Sampdoria, nuovo infortunio per Sensi: il comunicato blucerchiato

Nuovo infortunio per Stefano Sensi. Il centrocampista, di proprietà dell'Inter e oggi in prestito alla Sampdoria, ha infatti accusato un risentimento muscolare. E' stato il club blucerchiato a comunicarlo con queste parole sul proprio sito:

"Riscaldamento tecnico, esercitazione tattica e partitelle a tema. Questo il programma pomeridiano svolto al “Mugnaini” dalla Sampdoria in vista della trasferta in casa della Lazio. Programma al quale non hanno preso parte Stefano Sensi (terapie e fisioterapia a causa di un risentimento muscolare per il quale saranno necessari approfondimenti diagnostici nei prossimi giorni), Manolo Gabbiadini e Sebastian Giovinco (percorsi di recupero agonistico). Domani, giovedì, squadra ancora al lavoro a Bogliasco nel pomeriggio".