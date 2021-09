Italia, Sensi non convocato per un fastidio muscolare. Recuperato Bastoni

Le ultimissime sulle condizioni dei due giocatori nerazzurri, impegnati con la Nazionale di Roberto Mancini

Niente Lituania per Stefano Sensi . Il centrocampista dell'Inter è costretto al forfait, non è stato convocato dal commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, per la sfida con la Lituania di oggi.

Queste le ultimissime dalla Gazzetta dello Sport: “Federico Chiesa non è stato inserito nella lista dei 23 del c.t. Roberto Mancini per la sfida di stasera contro la Lituania e non è escluso che nel primo pomeriggio lasci il ritiro per far ritorno a Torino. Recuperato invece Bastoni, che era stato sottoposto a controlli dopo la contusione subita nell’ultimo allenamento. Assenti anche Sensi, fermato da un fastidio muscolare, ed Emerson. Ci saranno invece, ma sono destinati alla panchina, sia Florenzi sia Chiellini", si legge.