TS – Da Sensi a Moses, passando per Esposito: Inter, quanti jolly dalla panchina per Conte

Ancora qualche dubbio di formazione per Antonio Conte, che deve ancora fare le sue scelte definitive in vista del derby di domani sera. Una gara da curare nei dettagli, che potrà essere decisa anche da un subentrato: Tuttosport analizza i vari jolly a disposizione del tecnico dell’Inter.

“Chi sarà inizialmente in panchina è Stefano Sensi, finalmente recuperato dall’ultimo risentimento al polpaccio sinistro che l’aveva costretto a dare forfait con Fiorentina e Udinese. Il folletto di Urbino è stato senza ombra di dubbio il miglior giocatore dell’Inter fra agosto e settembre – 3 gol e 4 assist nelle prime sei giornate di campionato -, ma dal 6 ottobre è entrato in una spirale di infortuni che non lo ha più lasciato in pace. Conte confida che il peggio sia alle spalle e che ora Sensi possa diventare un jolly prezioso per il suo centrocampo. All’andata la vetrina la presero Brozovic e Lukaku, ma Sensi ispirò la punizione da cui arrivò l’1-0 del centrocampista croato. Sensi, dunque, una carta importante così come potrebbe esserlo la velocità di Moses se alla fine Conte optasse per l’affidabilità di Candreva. Il nigeriano, soprattutto nella ripresa, potrebbe essere un fattore con la sua velocità per costringere Theo Hernandez a rimanere più sulla difensiva. Altre opzioni? Il 17enne Esposito: con l’Udinese ha sbagliato partita, ma il ragazzino ha fatto vedere di non temere gare dal grande impatto emotivo, come ha dimostrato l’eccellente mezzora finale al debutto in Champions contro il Borussia Dortmund“.