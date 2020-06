Sensi, nuovo ko: Marotta lo riscatta ma chiederà uno sconto a Carnevali? La formula…

Le condizioni di Stefano Sensi preoccupano i tifosi nerazzurri. Il centrocampista quando è stato in campo ha fatto vedere lampi di luce con 3 gol e 4 assist in 6 gare, ma gli infortuni lo hanno tormentato per tutta la stagione. L’ultimo è una distrazione del bicipite femorale destro. Se lo è procurato nell’allenamento fatto a San Siro e ora rischia di rimanere fermo tre-quattro settimane. L’affollamento del calendario non gli permetterà di giocare diverse gare.

Il piano di Conte era quello di alternarlo ad Eriksen nel 3-4-1-2 che si è visto a Napoli ma dovrà trovare un’altra idea. Fino a qualche giorno fa il ragazzo sembrava pronto a mettersi a disposizione con continuità, ma è arrivato un altro sfortunato infortunio a cambiare le cose. Era successo ad ottobre nella gara con la Juve (stiramento al muscolo psoas). Era successo poi a gennaio dopo un lungo periodo di recupero: problema muscolare al polpaccio sinistro e a febbraio l’infrazione allo scafoide del piede sinistro.

TuttoSport sottolinea che il riscatto del centrocampista non è in discussione, ma potrebbe portare Marotta a ragionare con l’ad del Sassuolo, Carnevali, e chiedere uno sconto sui 27 mln di riscatto già fissati all’epoca del prestito magari diminuendo la parte fissa e parlando di bonus. Un discorso a fine campionato sarà fatto.

(Fonte: TS)