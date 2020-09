Sensi, presente e futuro dell’Inter: Conte ci punta a occhi chiusi, con Barella…

Nonostante i tanti infortuni subiti in stagione, Stefano Sensi è stato riscattato dall’Inter. Una dimostrazione di fiducia assoluta da parte della dirigenza nerazzurra, che crede molto nel centrocampista ex Sassuolo. Stimatissimo da Antonio Conte, così come dal ct azzurro Roberto Mancini, secondo il Corriere dello Sport Sensi può rappresentare il presete il futuro dell’Inter:

“Su Sensi Conte punta a occhi chiusi, ma neppure il club ha dubbi tanto è vero che lo ha da poco riscattato dal Sassuolo: lo considera, insieme a Barella, un cardine per il presente e il futuro“.