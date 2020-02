Sky – Sensi-Handanovic, leggeri progressi ma non ci si può sbilanciare. Se il centrocampista…

Sensi e Handanovic ci saranno per il derby? A Skysport è stato dato un aggiornamento sulle loro condizioni. Oggi prima valutazione per entrambi. “Leggeri progressi – spiega Andrea Paventi – ma non ci si può sbilanciare né sull’uno e né sull’altro. Il centrocampista nerazzurro ha un fastidio al polpaccio, una parte abbastanza fastidiosa da gestire. Anche in passato Stankovic aveva convissuto per sei mesi con un problema facendo sempre fatica. Se sarà recuperato appieno sarà in lizza per un posto in mezzo con Eriksen. Escluso il recupero di Gagliardini”.

(Fonte: SS24)