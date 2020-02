Inter, i tifosi in allarme: “Ma come sta Stefano Sensi?”. Ecco i tempi di recupero

L’Inter non avrà solo il problema dell’infortunio di Handanovic per il derby. Sono diversi i giocatori nerazzurri che accusano fastidi fisici, con Antonio Conte che dovrà vivere una settimana all’insegna dei dubbi.

Oltre al portiere sloveno, ricorda il Corriere dello Sport, “ci sono anche Sensi e Borja Valero, alle prese con acciacchi muscolari, e Gagliardini, fermo per un edema osseo. Per quest’ultimo se ne riparlerà non prima della Lazio. Per gli altri due, invece, ci sono buone speranze che possano accomodarsi in panchina già domenica, anche se le condizioni migliori sono quelle dello spagnolo. Per Sensi, invece, è più facile ragionare in ottica Coppa Italia e quindi Napoli”.