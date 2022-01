Sensi e Ranocchia, l’uomo con la valigia e il saggio capitano: è romanzo Inter

I nerazzurri vincono ai supplementari contro l'Empoli dopo essere stati sotto grazie a due protagonisti inattesi

"Il destino toglie e il destino dà. E non poteva esserci romanzo più bello ieri al Meazza. L'uomo con la valigia e il saggio capitano ribaltano la storia e tengono in vita la regina d'Italia. Non c’è solo la firma nobile di Stefano Sensi nella qualificazione ai quarti, ma è enorme anche quella di Andrea Ranocchia, il capitano di tante battaglie, l'uomo spogliatoio, l'anima e il cuore del gruppo nerazzurro. Il gol del 2-2 è poesia e bellezza, arriva al novantesimo, quando tutto sembra perduto e la pressione della delusione riempie già la testa dei giocatori. Palla vagante che tocca terra e s'impenna dopo una sponda disperata, Ranocchia che in mezza-rovesciata la scaraventa all'angolino, spazzando via le nubi di una prestazione non all'altezza di quelle viste negli ultimi mesi. Era scritto nelle stelle che non poteva finire così. E allora vediamo se le stesse stelle sapranno indicare a Sensi la strada giusta da fare nelle prossime ore. Mettersi in macchina in direzione Genova o ripercorrere il solito tragitto verso Appiano?".