Non resta solo Conte all’Inter. Ma pure Stefano Sensi. Non è stata un’annata facile per il centrocampista: tanti gli infortuni che lo hanno messo in difficoltà. Ma nonostante questo il club nerazzurro, che lo aveva preso in prestito con diritto di riscatto nella scorsa stagione, lo tratterrà a Milano. Di oggi la notizia secondo la quale la società interista ha comunicato al Sassuolo che saranno versati i venti mln necessari per il riscatto del giocatore.

(Fonte: SS24)