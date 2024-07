La sua avventura all'Inter non è andata come sperava. Troppi infortuni e momenti no hanno influenzato l'esperienza nerazzurra di Stefano Sensi. Era arrivato a Milano, dal Sassuolo, nel 2019 impressionando subito Conte e i sostenitori interisti. Ma poi tanti, troppi stop fisici, hanno reso difficile il suo percorso milanese con tante partite saltate, due prestiti e infine l'addio a fine contratto.