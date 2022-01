Sensi-Samp, Giampaolo decisivo. E l’Inter chiede alla Samp che Stefano…

Ieri sera Romei ha ricevuto il "si" di Sensi, convinto anche dall'arrivo di Giampaolo, il centrocampista sa di avere il profilo giusto per il suo gioco

E' ormai ad un passo il trasferimento di Stefano Sensi in prestito alla Sampdoria. Il giocatore si è infatti convinto anche dopo la telefonata del ct Mancini e l'arrivo in blucerchiato di Giampaolo e concluderà la stagione a Genova. Spiega in merito il Secolo XIX: "Ieri sera Romei ha ricevuto il "si" di Sensi, convinto anche dall'arrivo di Giampaolo, il centrocampista sa di avere il profilo giusto per il suo gioco. L'Inter chiede che Sensi (9 presenze in A finora, ma fuori un mese per un infortunio a un legamento) giochi il più possibile".