Sensi, si muove la Sampdoria: in programma incontro con l’agente. L’Inter…

Il centrocampista nerazzurro non sta trovando lo spazio che sperava, ed è pronto a cambiare aria: lo scenario

Doveva essere la stagione del riscatto, ma le cose - per il momento - non sono andate come sperato. Stefano Sensi neanche in questi mesi è riuscito a trovare continuità di rendimento, condizionato ancora una volta da qualche problema fisico di troppo, e adesso si interroga sul suo futuro. Come scrive calciomercato.com, il centrocampista dell'Inter ha chiesto e ottenuto un colloquio con Simone Inzaghi, che gli ha ribadito la sua stima ma non ha potuto garantirgli un maggior minutaggio.