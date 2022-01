Inter, Sensi alla Sampdoria è un affare per tutti. Nei giorni scorsi…

Il giocatore pronto per la sua nuova avventura per ritrovare condizione e continuità

Ormai non ci sono più dubbi, Stefano Sensi sarà un nuovo giocatore della Sampdoria. Il centrocampista nerazzurro si trasferisce alla corte di Giampaolo in prestito secco fino al prossimo 30 giugno. "Un affare per due: ne trarrà giovamento innanzitutto il giocatore, che ha bisogno di trovare continuità, ma anche il club blucerchiato, da tempo alla ricerca di un centrocampista con le sue caratteristiche. Ma, in ultima istanza, anche l’Inter, proprietaria del cartellino, vedrà valorizzato il talento del suo giocatore nelle ultime sedici giornate di campionato", spiega la Gazzetta dello Sport.