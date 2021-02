Sky – Inter, buone notizie per Conte. Non solo Sensi: segnali positivi da…

Il centrocampista uruguaiano dell'Inter, Matias Vecino, continua a mostrare progressi. Come riferisce Sky, l'ex Fiorentina è in buone condizioni

Vidal c'è, Sensi forse, Vecino ... migliora. Antonio Conte continua a preparare la sfida contro il Genoa e recupera pian piano tutti gli elementi della rosa. Se il cileno continua a lavorare per tornare titolare e rubare la maglia a Christian Eriksen , Matias Vecino è a disposizione del tecnico leccese già per la sfida contro la formazione ligure guidata da Ballardini .

Come riferisce Sky Sport, se da una parte Sensi conferma i progressi con la possibile convocazione dopo aver superato l'affaticamento muscolare, dall'altra l'uruguaiano sta bene e continua a mostrare i miglioramenti, in attesa di una chance per mettersi in mostra e guadagnare la fiducia di Conte.