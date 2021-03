Inter, stasera Sensi titolare con la Bulgaria. Chance per convincere Conte

Il centrocampista dell'Inter sarà titolare nella gara di questa sera dell'Italia: che possa essere la definitiva rinascita?

Roberto Mancini ha scelto: sarà Stefano Sensi il regista titolare dell'Italia stasera contro la Bulgaria. La notizia è del Corriere dello Sport, che spiega come il nerazzurro abbia ora un'importante chance per convincere Antonio Conte a puntare di nuovo su di lui: "La decisione il ct l'ha presa dopo aver sciolto il dubbio che vedeva il centrocampista dell'Inter in corsa per una maglia con Locatelli, titolare giovedì a Parma contro l'Irlanda del Nord, e con Pessina, provato nella rifinitura di ieri a Sofia.

Sensi non gioca titolare con l'Inter dal match del 30 settembre vinto dei nerazzurri di Conte per 5-2 in casa del Benevento e per lui si tratta di un'occasione importante per dimostrare la sua classe. Martoriato dagli infortuni ormai da un anno e mezzo, l'ex Sassuolo può avere dalla sfida con l'Italia la spinta per disputare un grande finale di stagione". Anche Nicolò Barella partirà del primo minuto nel ruolo di mezzala.