Inter, con la Samp Inzaghi pensa alla soluzione Sensi. Ipotesi 3-5-1-1 per i nerazzurri

Nella prossima gara di campionato, il tecnico dell'Inter pare intenzionato a schierare il centrocampista dal 1'

Come riporta Tuttosport "Per Stefano Sensi si avvicina la seconda gara da titolare nelle prime tre giornate di campionato. Decisamente un ruolino migliore rispetto al dato dello scorso campionato quando Sensi scese in campo con l'Inter per 18 volte totali, ma solo quattro dal fischio d'inizio. Intanto Simone Inzaghi lo potrà osservare contro la Lituania, in cabina di regia per far riposare Jorginho. Simone Inzaghi invece lo piazzerà alle spalle di Dzeko nel 3-5-1-1. Anche per evitare sovraccarichi a Correa e Lautaro, che arriveranno all'ultimo dall'Argentina. Qualcosa di simile è accaduto contro il Genoa: Lautaro squalificato, Correa non ancora acquistato e allora Sensi si è piazzato dietro Dzeko. Opzione che è stata promossa a pieni voti dal risultato finale: 4-0 per i nerazzurri".