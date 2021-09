Inter d’azzurro, chance per gli italiani: “C’è anche Sensi. Inzaghi pensa a questa soluzione”

Alla ripresa del campionato, a Marassi contro la Sampdoria, sarà un'Inter a forti tinte italiane: Inzaghi pensa a questa soluzione

Alla ripresa del campionato, a Marassi contro la Sampdoria, sarà un'Inter a forti tinte italiane. Complici i tanti impegni internazionali in questa sosta nazionali, infatti, Simone Inzaghi pensa al turnover, per far rifiatare soprattutto i sudamericani e preparare al contempo anche la gara contro il Real Madrid. In questo senso, scrive la Gazzetta dello Sport, avranno una chance importante giocatori come Gagliardini e Dimarco, ma anche D'Ambrosio e Sensi. Il centrocampista, secondo la rosea, potrebbe essere riproposto in un 3-5-1-1 alle spalle di Dzeko che tanto bene ha fatto all'esordio contro il Genoa: