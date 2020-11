Inter-Torino, Conte convoca Sensi? CdS: “Di certo non è pronto per giocare ma…”

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Stefano Sensi potrebbe essere convocato per la sfida di domenica 22 novembre contro il Torino. “Il centrocampista ex Sassuolo anche ieri ha lavorato a parte (con buona intensità): tornerà in gruppo oggi e nel caso sarà convocato per riassaporare… il gruppo? Difficile, ma non del tutto da escludere. Di certo non è pronto per giocare”, commenta il quotidiano che poi traccia quella che potrebbe essere la formazione anti-Torino. Bastoni è certo di un posto da titolare mentre Ranocchia è favorito su De Vrij, con il ballottaggio tra Skriniar e D’Ambrosio per il terzo nome in difesa. Sulle fasce toccherà ad Hakimi e Young, con Gagliardini, Vidal e Barella a centrocampo. In avanti Lukaku e Lautaro, anche se Sanchez è pronto, mentre Eriksen va in panchina.