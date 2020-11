Ranocchia: “Conte demotivato? Non è così. Non è mai stato nei miei pensieri lasciare l’Inter”

Intervistato da Sport Mediaset, Andrea Ranocchia ha parlato dell’avvio un po’ difficoltoso dell’Inter. “È un campionato particolare e sarà così fino alla fine perché succedono tante cose e sottoporsi a tanti protocolli è strano. Siamo partiti bene, è mancato in qualche partita concretizzare“.

Per raddrizzare la rotta cosa bisogna fare? “Lavorare, ma ripeto che le prestazioni ci sono state, creiamo tantissime occasioni e purtroppo abbiamo portato a casa meno di quello che meritavamo. La strada è quella giusta, siamo una squadra che cerca di proporre gioco, crea tanto e che naturalmente dopo dietro concediamo qualcosa. Adesso ogni occasione che concediamo prendiamo gol. L’importante è continuare a lavorare. È un momento che passerà, dobbiamo stare aggrappati ai. primi posti in classifica”

Conte demotivato? “Non è così. Il mister è sempre voglioso e determinato, ci chiede tanto e noi cerchiamo sempre di dargli tutto quello che abbiamo. Le critiche ci sono sempre state, fa parte di questo mondo. Ci devono toccare il meno possibile, dobbiamo solo avere il nostro obiettivo e continuare a lavorare”.

Soddisfatto di essere rimasto? “Son contentissimo, non è mai stato nei miei pensieri lasciare questa maglia e ora sto gettando tutto me stesso per cercare di dare prestazione quando vengo chiamato in causa, per cercare di aiutare tutti quelli che fanno parte del gruppo. La motivazione di uno che indossa questi colori è massima: bisogna sempre dare tutto, che si tratti di partita, allenamento o di fuori dal campo. Contento di essere rimasto, spero di raggiungere obiettivi importanti”.

Partita col Torino fondamentale?

“Fondamentale, dobbiamo vincere e fare punti. Oggi tornano tutti i ragazzi, Avremo modo di preparare la partita nei prossimi giorni”.

Si pensa già al Real Madrid?

“Sicuramente una partita importante, dobbiamo portarla a casa per cercare di continuare il cammino in Champions. Lì abbiamo fatto un’ottima partita, abbiamo creato tanto ma purtroppo non abbiamo portato a casa nessun punto. È comunque tutto aperto, ce la giocheremo”.

Senti le sensazioni giuste per tornare a vincere?

“Sì, ci spero e ci proviamo ogni anno ma il percorso è lungo e a parole si fa poco: bisogna fare i fatti, continuare a lavorare poi a fine anno vedremo. L’Inter deve puntare in alto, il lavoro della società negli ultimi anni è straordinario e quello che stiamo facendo con il mister è straordinario. Abbiamo aumentato la nostra forza e alzato il livello, ora dobbiamo continuare. Poi a fine anno vedremo”.

