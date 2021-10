Sensi, CorSport: “A breve tornerà tra le scelte di Inzaghi. Con la Lazio…”

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Stefano Sensi è pronto a tornare a disposizione di Simone Inzaghi

In attesa di capire se Inzaghi potrà contare su Lautaro Martinez dal 1' contro la Lazio, il tecnico sta valutando diverse alternative per la spalla di Dzeko, unico titolare certo là davanti contro i biancocelesti sabato pomeriggio. Inzaghi starebbe pensando a due ipotesi: avanzare Perisic in attacco o spostare di qualche metro più avanti Calhanoglu, trasformandolo in sottopunta alle spalle del bosniaco. Come rimarca il Corriere dello Sport, al momento è da scartare l'ipotesi Sensi: