Marani: “Sensi avrebbe fatto comodo all’Inter per le difficoltà di Brozovic”

Il giornalista ha parlato del calciatore di proprietà nerazzurra richiamato da Mancini in Nazionale

«Sensi è un calciatore che piace a qualunque allenatore. Ha una qualità abbastanza rara, la sua tecnica ce l'hanno in pochi. Il problema sono state le sue condizioni fisiche, se recupera, se sta bene, è un calciatore che sarebbe stato comodo per l'Inter, fondamentale in questo momento per le difficoltà di Brozovic. E può essere anche utile anche in chiave Nazionale perché è un calciatore di qualità». Matteo Marani, a Skysport, ha parlato del calciatore di proprietà nerazzurra che oggi con la Samp ha affrontato il Venezia e rientrerà in Nazionale perché Mancini lo ha convocato per i play-off in vista del Mondiale.