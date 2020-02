Sensibile: “Lazaro può solo migliorare. Eriksen? All’Inter sempre molto vigili. Hanno…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Pasquale Sensibile, ex direttore sportivo e agente della P&P Sport Management, agenzia di Federico Pastorello, ha parlato anche del mercato dell’Inter, con particolare attenzione alle operazioni che hanno portato Lazaro al Newcastle ed Eriksen a Milano:

LAZARO AL NEWCASTLE – “L’Inter lo ha studiato prima di prenderlo, una delle sue peculiarità è la duttilità tattica. Il rendimento di Candreva e di D’Ambrosio sugli esterni potrebbe aver inciso sulle considerazioni e sulle decisioni di Conte. Il trasferimento in Inghilterra? Non credo ci sia un altro campionato come la Premier, in cui tutte le partite vengono giocate alla pari anche da squadre come il Newcastle, che non è un top club. Valentino può solo andare a migliorare, anche vista l’età“.

ERIKSEN – “Gli uomini dell’Inter sono sempre molto presenti e vigili. E non mi riferisco soltanto ai due direttori, Marotta e Ausilio, perché dietro c’è anche tutta una rete di scout, collaboratori e osservatori. Hanno deciso di fare adesso l’investimento su Eriksen, il cui valore è fuori discussione, invece di aspettare giugno e correre il rischio di dover partecipare a una possibile asta dai valori sconosciuti”

(Fonte: TMW Radio)