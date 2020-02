Mourinho: “Eriksen? L’abbiamo perso in un modo intelligente. Grazie alla sua cessione…”

Il tecnico del Tottenham Josè Mourinho è tornato a parlare dell’addio di Christian Eriksen, approdato all’Inter nel corso del mercato di gennaio:

“Tenere i giocatori forti che hai è più importante che comprarne di nuovi. Secondo me dobbiamo andare in questa direzione. Abbiamo perso Eriksen, ma grazie al nostro Presidente, lo abbiamo fatto in modo intelligente, cedendolo per una somma importante che abbiamo potuto investire su giovani come Bergwijn e Lo Celso. Spero che succederà lo stesso nel futuro, è vero che tutti noi allenatori tendiamo a desiderare giocatori più forti e una rosa più lunga ma questa è un po’ la nostra natura”, ha dichiarato Mourinho a Sky.

(Sky Sport)