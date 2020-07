Inter senza Lukaku, ma i precedenti fanno ben sperare: con Lautaro e Sanchez in campo…

L’Inter che questa sera affronterà il Torino dovrà fare a meno con ogni probabilità di Romelu Lukaku: l’attaccante belga ha subito un piccolo infortunio nell’ultima sfida di campionato contro il Verona, e Conte potrebbe decidere di non rischiarlo. Un’assenza pesante, uno scenario verificatosi solo in due occasioni nel corso della stagione: i precedenti, come ricorda Tuttosport, lasciano ben sperare.

I PRECEDENTI – “Conte e la stessa Inter possono però sorridere pensando ai risultati ottenuti dalla squadra nelle due gare giocate senza Lukaku titolare e ai gol segnati: l’Inter, infatti, ha vinto contro Sampdoria (28 settembre) e Brescia (1 luglio), segnando ben 9 reti: 3 a Genova contro i blucerchiati e ben 6 contro le rondinelle a inizio mese. In campo, in entrambi i match, la coppia composta da Lautaro Martinez e Alexis Sanchez“.