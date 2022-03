Salernitana, Sepe: “Sconfitta meritata. L’Inter è fortissima, gioca un calcio bellissimo”

Ai microfoni di Sky Sport, il portiere della Salernitana Luigi Sepe ha commentato così la brutta sconfitta per 5-0 a San Siro contro l'Inter

"Abbiamo giocato una brutta partita e l'abbiamo persa meritatamente. Sapevamo sarebbe stata difficile, dispiace anche per la gente che è venuta a vederci. Ora dobbiamo restare tranquilli e pensare alla prossima gara, che sarà importantissima. Dobbiamo continuare a lavorare e seguire il mister, unirci sapendo che queste partite possono aiutare. L'Inter è una squadra forte che lotta per lo scudetto, dobbiamo ricompattarci. I nerazzurri sono fortissimi, se sono in giornata possono battere chiunque. Giocano un calcio bellissimo".