Serafini: “Calhanoglu? Che vada. Ha giocato bene sei mesi in quattro anni”

Le parole del giornalista: "Calhanoglu? I dieci del Milan sono stati Rivera, Gullit: lui ha giocato bene sei mesi in quattro anni"

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Luca Serafini, giornalista e tifoso del Milan, ha parlato così del passaggio di Hakan Calhanoglu dai rossoneri all'Inter a parametro zero: "I dieci del Milan sono stati Rivera, Gullit: lui ha giocato bene sei mesi in quattro anni. Ha concluso con un europeo in linea con i suoi tre anni e mezzo: l'offerta del Milan che gli raddoppiava lo stipendio non era migliorabile in nessun modo, che vada", le sue parole.