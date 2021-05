Serafini: “Suning genera utili su utili. A Conte non va giù il fatto che…”

Le parole del giornalista: "Da un anno e mezzo il gruppo conosceva l'indirizzo di un sistema politico al quale è anche vicino"

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Luca Serafini, giornalista, ha parlato così della situazione societaria in casa Inter: "Suning genera utili su utili, c'è una situazione politica che il gruppo conosceva da tempo e Conte non sta digerendo questo. Da un anno e mezzo il gruppo conosceva l'indirizzo di un sistema politico al quale è anche vicino: l'Inter è competitiva in Italia, ma per esserlo in Europa ha bisogno di investimenti e la situazione è stata minimizzata. Questo a Conte non va giù. Tu ti trovi con un gruppo che è un colosso solido ma che non può operare perché il governo non vuole".