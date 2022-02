Serena: “Inter, Barella ha il fuoco dentro. Perisic? Ecco cosa penso. Calha? So che..”

Intervistato da Tuttosport, l'ex centravanti ha parlato del derby

Intervistato da Tuttosport, Aldo Serena ha parlato del derby. L'ex attaccante è tornato sulla partita d'andata quando Calhanoglu fu uno dei migliori in campo per l'Inter: "Devo dire che nelle prime partite mi ricordava quello discontinuo del Milan, poi però è arrivato il derby, si è preso la responsabilità di calciare il rigore sotto la Curva Sud e ha svoltato. Da quel momento è cambiata la sua stagione e forse pure quella dell'Inter. Io sono passato da una sponda all'altra, so che ci possono essere delle difficoltà iniziali, ma Calhanoglu si è inserito molto bene".