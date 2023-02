Serena: “Derby, l’Inter arriva meglio. Skriniar? C’è una cosa pericolosa”

Così il doppio ex: "L'Inter sta meglio del Milan anche se a momenti di gran salute alterna passaggi a vuoto"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di MilanNews, Aldo Serena, doppio ex di Inter e Milan, ha parlato così in vista del derby di domani sera: "L'Inter in questo momento sta meglio sotto il profilo fisico, atletico e mentale. Sta meglio del Milan anche se a momenti di gran salute alterna passaggi a vuoto: dopo la partita con il Napoli, il pareggio con il Monza, dopo la Supercoppa la sconfitta con l'Empoli. Una squadra che di fondo sta meglio del Milan ma ogni tanto ha delle cadute di tensione forti"

Giroud contro Lautaro: chi sarà l'uomo derby?

"Giroud per le sue caratteristiche e per la sua esperienza potrà essere determinante. Dall'altra parte Lautaro è in un momento di esaltazione dopo aver vinto il Mondiale: è tornato carico e ha avuto anche la fascia di capitano in alcuni casi"

Sarà verosimilmente l'ultimo derby di Skriniar, come giudica la sua situazione?

"Sono situazioni che nel calcio moderno sono frequenti, anche il Milan ha avuto Donnarumma qualche anno fa. Serve buonsenso e senso della misura. Situazioni che vanno affrontate con delicatezza e riconoscenza: non è che un giocatore debba rifiutare occasioni uniche per la propria carriera ma vanno anche concordate con la società. Se un giocatore ha avuto e dato tanto a un club, come Skriniar e Donnarumma, un accordo anche rinunciando a qualcosa per poter mettere nelle condizioni la società cedente - Inter e Milan in questi casi - di avere un ritorno, mi sembra la cosa più giusta da fare"

Le sue prestazioni ne risentiranno?

"Si gioca Inter-Milan, un derby, e si gioca in casa dell'Inter: difficile che ci siano contestazioni o situazioni particolari. Più che altro è ciò che potrà vivere lui. Non metto in dubbio il suo impegno massimale ma la cosa pericolosa è il farsi condizionare da situazioni esterne o da tensioni forti: il giocatore vorrebbe dar tutto ma dà il 50% perché è condizionato da tutte le situazioni"