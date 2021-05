Serena: “Inter, addio Conte mi dispiacerebbe: fatto qualcosa di positivo. Allegri…”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore dell'Inter Michele Serena sul futuro della panchina nerazzurra tra Conte e Allegri

Michele Serena, ex calciatore dell'Inter, ha parlato a Tuttomercatoweb del possibile addio di Antonio Conte all'Inter: "Non conosco a fondo le dinamiche ma mi dispiacerebbe perché ha fatto qualcosa di molto positivo, c'è stata una crescita importante e i risultati si vedono".