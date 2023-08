Serena: “Inter, col senno di poi è facile: ma sarei stato più prudente con Dzeko”

Intervenuto a Sky Sport, Aldo Serena, ex calciatore, ha parlato così del mercato dell'Inter, che ha scelto di investire in difesa per Pavard

Intervenuto a Sky Sport, Aldo Serena, ex calciatore, ha parlato così del mercato dell'Inter, che ha scelto di investire in difesa per Pavard: "Col senno di poi è facile, ma un po' di prudenza nel lasciare andare Dzeko io l'avrei tenuta: poteva fare ancora al caso dell'Inter. Io ricordo che l'Inter ai miei tempi doveva acquistare Madjer, alla fine arrivò in sordina Diaz come ruota di scorta e facemmo il record di punti. Ruota di scorta come sembra Arnautovic. E Arnautovic si è presentato alla grande a San Siro"".