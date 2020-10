Il giorno dopo il derby, il doppio ex Aldo Serena ha commentato la gara ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Questo il commento dell’ex giocatore: “Il Milan ha mostrato la propria caratura. Squadra compatta, essenziale, che si scopre poco e punta forte su Ibra. L’Inter si reggeva su Lautaro e Lukaku che nel finale erano stanchi. Con Barella, bene in mezzo anche Vidal: è mancato Brozovic, Kolarov insufficiente in difesa“.

