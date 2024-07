Con chi lo vede meglio in coppia, con Lautaro o Thuram? — «Vedo Taremi come alternativa a Lautaro, quindi credo che l’iraniano possa esprimersi meglio se in coppia con Thuram o con Arnautovic. Schierandolo con Lautaro potrebbe invece crearsi il rischio di vedere l’argentino arretrare troppo, finirebbe per lasciare quella zona di campo in cui ha imparato bene a giocare e che gli sta consentendo di realizzare tanti gol».

Arnautovic merita una piccola deviazione: come lo giudica? — «Credo che sia in parabola discendente, quando l’età avanza può succedere di perdere qualche frazione di secondo e nel calcio fa la differenza anche per qualche spizzata o per arrivare prima su qualche pallone. A questo punto credo che possa trarre maggiori vantaggi arretrando un po’ il suo raggio d’azione, giocando non più da riferimento offensivo ma piuttosto da seconda punta».

Mentre Thuram l’ha sorpresa? — «Molto, non credevo potesse trasformarsi così come ha fatto, non gli riconoscevo certe doti da finalizzatore e invece…».

La chiusura lasciamola tutta per Taremi: che voto dà a questa operazione di mercato? — «L’acquisto di Taremi vale senza dubbio un 7.5 in pagella».

(Libero)