“Il Toro ottimo in contropiede, fa tutto molto bene per 60 minuti, contro un Inter assonnata e spuntata. Poi Sanchez porta il caffè ai compagni e l’Inter cambia, si sveglia, con ritmo, aggressione e gioco in verticale. 4-2”. Così Aldo Serena, ex centravanti dell’Inter, al termine della gara dei nerazzurri col Torino. La squadra di Antonio Conte è riuscita infatti a rimontare quella di Giampaolo nonostante 60 minuti pessimi.