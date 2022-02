Serena: “Inter favorita ma occhio al Napoli. Bastoni difensore più forte della A”

Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, l'ex giocatore parla della lotta scudetto e incorona il difensore nerazzurro

Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, Michele Serena ha parlato della lotta scudetto. Secondo l'ex giocatore l'Inter è favorita per la vittoria finale, ma il Napoli avrà delle chance: "Sono d'accordo nel dire che sia la favorita, può bissare la vittoria dello scorso anno. Pur con cessioni eccellenti si sono rinforzati non solo in quel reparto, ma anche negli altri e nella sua totalità".

"Penso che lotterà e rimarrà aggrappato alla prima posizione, lottando per le proprie chance anche per lo Scudetto. La classifica non è così lunghissima e bastano due partite che possano rimescolare le carte. Sarà una bella lotta sia per lo Scudetto che per la Champions".