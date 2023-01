Serena: “Skriniar? A me capitò nel 1991. Andai al Milan dopo che l’Inter…”

"Skriniar? A me è capitato nel 1991 quando speravo che l'Inter mi proponesse il contratto, non l'ha fatto e sono andato al Milan. Ci ho pensato, ho aspettato, il primo desiderio non era di andarmene ma quando ho capito che la dirigenza pensava tutt'altro, poi sono andato in maniera decisa. Ho giocato la finale di Coppa UEFA sapendo che non sarebbe andata, poi, come avrei voluto ma non ci sono stati problemi. Ho messo in campo tutto me stesso e, per come l'ho conosciuto, farà così anche Skriniar"