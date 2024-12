Aldo Serena, a Skysport, ha analizzato il momento di Lautaroe lo ha fatto a partire dal compagno di squadra Thurame da quanto bene sta facendo in questa stagione. «L'esplosione di Thuram e le strategie di gioco dinamico offensivo rispetto all'anno scorso penso siano diverse. Il francese anche per il suo carattere molto aperto e coinvolgente si sta prendendo a forza di gol la leadership dell'attacco nerazzurro. E dopo l'estate in cui è stato abbastanza sotto pressione Lautaro a livello atletico e fisico, per la Coppa America, è in difficoltà, lo vedo più in difficoltà, non è in area di rigore. I 21 tiri dell'attaccante francese in porta non sono compensati dai 13 tiri dell'argentino, ha sbagliato occasioni ma ci arriva meno ma perché la forza di Lautaro è venuta meno al momento», ha detto l'ex attaccante nerazzurro.